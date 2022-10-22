Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli'nin performansı tartışma konusu oldu.
Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli'nin performansı tartışma konusu oldu.
İngiliz basını, 26 yaşındaki futbolcunun milli takımdaki geleceğini masaya yatırdı.
'İNGİLTERE ONUN İÇİN İMKANSIZ'
İlk 4 maçlık Beşiktaş performansıyla futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na gitmesinin imkansız olduğu ifade edildi.
Yıldız oyuncunun durumunun diğer gençler açısından da örnek olabileceği ifade edildi.
Beşiktaşlı yöneticiler futbolcunun performansına göre hareket edecek.
Futbolcu Everton'da ise 2 maçta 396 dakika süre alıp skora katkı yapamadı.
Dele Alli daha önce Tottenham ve Milton Keynes Dons takımlarının formalarını da giymişti.
DELE ALLI KİMDİR?
Nijerya asıllı futbolcu, İngiltere'de dünyaya geldi.
Dele Alli, 11 Nisan 1996'da, Milton Keynes'te doğdu.
Yıldız futbolcu, 1.88 boyunda ve on numara pozisyonunda görev alıyor.
Dele Alli, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.