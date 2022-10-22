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Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı İngiliz yıldız Dele Alli, ülkesinin basınında konu olmaya devam ediyor. Siyah beyazlılara yeniden çıkış yakalamaya gelen Dele Alli, şimdiye dek kendisinden beklenen performansı gösterememişti. Dele Alli buna karşın, Valerien Ismael tarafından ilk 11'de tercih ediliyor. Öte yandan kısa süre önce Dele Alli'nin, yeniden İngiltere Milli Takımı'na seçilip seçilmeyeceği konuşuluyordu. İngiliz basını, Dele Alli'ye dair son noktayı koydu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 13:20
Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli'nin performansı tartışma konusu oldu.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

İngiliz basını, 26 yaşındaki futbolcunun milli takımdaki geleceğini masaya yatırdı.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Söz konusu haberde; Dele Alli'nin parlak geçmeyen kariyerini yeniden canlandırmak için transfer olduğu Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

'İNGİLTERE ONUN İÇİN İMKANSIZ'
İlk 4 maçlık Beşiktaş performansıyla futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na gitmesinin imkansız olduğu ifade edildi.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Yıldız oyuncunun durumunun diğer gençler açısından da örnek olabileceği ifade edildi.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

BEŞİKTAŞ'IN DELE ALLI KARARI
Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dele Alli için Beşiktaş henüz bir karar vermiş değil.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Beşiktaşlı yöneticiler futbolcunun performansına göre hareket edecek.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Dele Alli Beşiktaş'ta 358 dakika süre alırken 1 gol kaydetti.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Futbolcu Everton'da ise 2 maçta 396 dakika süre alıp skora katkı yapamadı.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Dele Alli daha önce Tottenham ve Milton Keynes Dons takımlarının formalarını da giymişti.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

DELE ALLI KİMDİR?
Nijerya asıllı futbolcu, İngiltere'de dünyaya geldi.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Dele Alli, 11 Nisan 1996'da, Milton Keynes'te doğdu.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Yıldız futbolcu, 1.88 boyunda ve on numara pozisyonunda görev alıyor.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

Dele Alli, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Beşiktaşlı Dele Alli İngiltere Milli Takımı'na seçilecek mi? Belli oldu!

İngiliz yıldızın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 1 yıllık.

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