Sıkıntı büyük

Beşiktaş Teknik direktörü Valerien İsmael, kazanmayı hak ettikleri bir mücadele oynadıklarını söyledi. "Maçın hakkı bu olmamalıydı" diyen Fransız çalıştıcı, "Mücadeleye müthiş bir baskıyla başladık. Weghorst'un golü harika bir moral oldu. Sonrasında arka arkaya pozisyonlar bulduk, atamadık. Farkı açamayınca bunun karşılığını çok kötü şekilde aldık" ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı teknik adam, sezon başından bu yana eleştirildikleri bir konuda da öz eleşitiri yaptı.

BASİT KAYIPLAR YAPIYORUZ

Ismael, savunmadaki sıkıntıyı bir türlü çözemediklerinin altını çizdi. Siyah beyazlı hoca "Oyun disiplinimiz savunmada işe yaramıyor. Bu sıkıntıyı çözemedikçe de puanlar kaybetmeye devam ediyoruz. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor ama olmuyor. Çok basit kayıplar yapıyoruz. Bugün de öyle oldu. Bundan sonra bunu tekrar yaşamamak için daha sıkı çalışacağız" şeklinde konuştu. İsmael, gelecek haftaki Ümraniyespor maçına da en iyi şekilde hazırlanacaklarının altını çizdi.