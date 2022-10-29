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Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Beşiktaş, çiçeği burnunda teknik direktörü Şenol Güneş ile ilk maçına, Ümraniyespor karşısında çıkacak. Siyah beyazlıların teknik direktörü, ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Şenol Güneş, savunma konusunda ilk 11'e dair de kararını verdi. Peki, Beşiktaş'ta Ümraniyespor karşısında Montero mu oynyacak, Saiss mi? İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 11:32
Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Siyah beyazlılkar maça odaklanırken gözler Romain Saiss'e çevrildi.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Faslı stoperden Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

SAISS SAKATLIĞINI ATLATTI
Giresunspor ile oynanan maçın 12. dakikasında sakatlanan Saiss sakatlığını tamamen atlattı.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

32 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekliyor.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

TARAFTARLARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI
Saiss Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde savunma hattının lideri olmuştu.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Yıldız oyuncu, performansıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

MONTERO KULÜBEYE DÖNECEK
Saiss'in yokluğunda Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ile Montero görev yaptı.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Saiss'in dönüşüyle birlikte Montero'nun da kulübeye dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Güneş de Saiss'i 11'de düşünüyor.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

"OYUNCULAR İSTEKLİ AMA..."
Öte yandan Şenol Güneş, basın toplantısında takıma dair şu sözleri sarf etmişti;

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

"Seyircinin desteğini kaybetmemek gerek. Oyuncular böylece coşkuyla oynuyor. Oyuncular istekli ama kontrolsüz. İsteğinle birlikte aklını kullanmada ikinci planda kalıyor. Çok şey yapmak istiyor, yapamıyor daha sonra hata yapıyor. O baskıyı azaltmamız gerekiyor.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Gönül isterdi ki Avrupa'da yarışsın Beşiktaş. Ben başkanı yeni tanımıyorum. Başkan hocayı, ben de takımı yönetirim.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Bir iş ciddiyeti var. Burası aile şirketi değil. İhtiyaç varsa alır. Ben bir saygısızlık yapmam. Başkan beni aradı, çağırdı ve geldim, öyle oldu.

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

İnşallah yeni yıldızlar takarız. Şampiyonluklar yaşarız. Tabi Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. 'Dünkü güneş ile bugünkü çamaşır kurutulmaz' diye güzel bir söz var. Ama güneş her gün doğuyor. Güneşten faydalanmak gerek. Yaşam da böyle bir şey."

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