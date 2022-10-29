Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

İnşallah yeni yıldızlar takarız. Şampiyonluklar yaşarız. Tabi Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. 'Dünkü güneş ile bugünkü çamaşır kurutulmaz' diye güzel bir söz var. Ama güneş her gün doğuyor. Güneşten faydalanmak gerek. Yaşam da böyle bir şey."