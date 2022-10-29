Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesi Şenol Güneş kararı verdi! Montero mu Saiss mi?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah beyazlılkar maça odaklanırken gözler Romain Saiss'e çevrildi.
Faslı stoperden Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.
SAISS SAKATLIĞINI ATLATTI
Giresunspor ile oynanan maçın 12. dakikasında sakatlanan Saiss sakatlığını tamamen atlattı.
32 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Şenol Güneş'ten şans bekliyor.
TARAFTARLARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI
Saiss Beşiktaş'ta Valerien Ismael döneminde savunma hattının lideri olmuştu.
Yıldız oyuncu, performansıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.
MONTERO KULÜBEYE DÖNECEK
Saiss'in yokluğunda Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç ile Montero görev yaptı.
Saiss'in dönüşüyle birlikte Montero'nun da kulübeye dönmesi bekleniyor.
Güneş de Saiss'i 11'de düşünüyor.
"OYUNCULAR İSTEKLİ AMA..."
Öte yandan Şenol Güneş, basın toplantısında takıma dair şu sözleri sarf etmişti;
"Seyircinin desteğini kaybetmemek gerek. Oyuncular böylece coşkuyla oynuyor. Oyuncular istekli ama kontrolsüz. İsteğinle birlikte aklını kullanmada ikinci planda kalıyor. Çok şey yapmak istiyor, yapamıyor daha sonra hata yapıyor. O baskıyı azaltmamız gerekiyor.
Gönül isterdi ki Avrupa'da yarışsın Beşiktaş. Ben başkanı yeni tanımıyorum. Başkan hocayı, ben de takımı yönetirim.
Bir iş ciddiyeti var. Burası aile şirketi değil. İhtiyaç varsa alır. Ben bir saygısızlık yapmam. Başkan beni aradı, çağırdı ve geldim, öyle oldu.
İnşallah yeni yıldızlar takarız. Şampiyonluklar yaşarız. Tabi Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. 'Dünkü güneş ile bugünkü çamaşır kurutulmaz' diye güzel bir söz var. Ama güneş her gün doğuyor. Güneşten faydalanmak gerek. Yaşam da böyle bir şey."