Dele Alli tercihi tutmadı

Beşiktaş'ın büyük Umutlarla transfer ettiği Dele Alli, Fenerbahçe maçında adeta kayıpları oynadı. Teknik direktör Valerien İsmael'i derbide en çok hayal kırıklığına uğratan isim İngiliz yıldız Dele Alli oldu. 2 kez ofsaytta kalan tecrübeli oyuncu, 3 top kaptırdı, 2 başarısız kontrol yaptı, 5 kez ayağındaki topu rakibe teslim etti. Oyunda kaldığı sürece hiç kilit pas vermeyen İngiliz yıldız 34 kez topla buluştu, 17 pas verdi, ancak bunların 6'sında da isabet sağlayamadı. Dele Alli'ye yer açmak için Brezilyalı genç yıldız Gedson'u kulübeye gönderen Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael maçtan sonra resmi olarak dile getirmese de, bu seçimi nedeniyle pişman oldu. Dele Alli ve Muleka oyunda kaldığı süreçte 5 kez ofsaytta kaldı.