Valerien Ismael Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Ismael maçın ardından yaptığı açıklamada; "Zor bir maç oldu. İkinci yarı daha güçlü bir oyun oynadığımızı söylemem lazım. Son 15 dakika iyiydik. Bazen top girmiyor içeriye, bir noktada şansa ihtiyaç var. " dedi.

Fransız teknik adam açıklamalarının devamında; "İstediğimiz her şeyi yaptık diyebilirim. Güçlü iki takımın maçıydı. Zaman zaman sabır göstermemiz gereken anlar oldu. Özellikle oyunun son bölümünde kontrol bizdeydi. Her şeyi iyi yaptık, gol atmak hariç. Tutku, istek, arzu noktasında da iyiydik." sözlerini sarf etti.

Fransız Kevin N'Koudou'nun sakatlığı hakkında da konuşan Ismael; "N'Koudou bugün bizle olsaydı, tabii ki fark yaratırdı. Çünkü o öyle bir oyuncu. Umuyorum bir sonraki maçta bizimle birlikte olacaktır." açıklamasında bulundu.