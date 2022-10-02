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Valerien Ismael Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü Valerien Ismael maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:36 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 22:41
Valerien Ismael Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Ismael maçın ardından yaptığı açıklamada; "Zor bir maç oldu. İkinci yarı daha güçlü bir oyun oynadığımızı söylemem lazım. Son 15 dakika iyiydik. Bazen top girmiyor içeriye, bir noktada şansa ihtiyaç var. " dedi.

Fransız teknik adam açıklamalarının devamında; "İstediğimiz her şeyi yaptık diyebilirim. Güçlü iki takımın maçıydı. Zaman zaman sabır göstermemiz gereken anlar oldu. Özellikle oyunun son bölümünde kontrol bizdeydi. Her şeyi iyi yaptık, gol atmak hariç. Tutku, istek, arzu noktasında da iyiydik." sözlerini sarf etti.

Fransız Kevin N'Koudou'nun sakatlığı hakkında da konuşan Ismael; "N'Koudou bugün bizle olsaydı, tabii ki fark yaratırdı. Çünkü o öyle bir oyuncu. Umuyorum bir sonraki maçta bizimle birlikte olacaktır." açıklamasında bulundu.

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