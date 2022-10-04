Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Beşiktaş, sezon başında İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı.
Siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyu 1 seneliğine kiralamıştı.
26 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmaya çıktı.
Beşiktaş, sezon başında İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı.
Siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyu 1 seneliğine kiralamıştı.
26 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmaya çıktı.
Dele Alli, 5 maçta 1 gol kaydetti.
İngiltere'de gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir haber basına yansıdı.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footballinsider'dan derlediği habere göre, yıldız futbolcuya kötü bir haber geldi.
Haberde Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli'nin, yeniden Everton'a dönmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.
İngiliz orta sahanın, gelecek sezon yeniden Everton için oynamasının beklenmediği ifade edildi.
Dele Alli'nin, siyah beyazlılarda göstereceği performansa bağlı olarak satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.
Haberde ayrıca Dele Alli'nin, Everton ile 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğuna dikkat çekildi.
Bunun yanı sıra Everton'ın, Dele Alli'yi Beşiktaş'a kiralayarak Tottenham'a büyük bir ödeme yapmaktan kurtulduğu belirtildi.
Dele Alli'nin güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.88 boyundaki futbolcu, kariyerinde, Everton ve Tottenham'ın yanı sıra MK Dons forması da giymişti.
Ülke milli takımında da 37 maça çıkan Dele Alli, 3 gol atmıştı.