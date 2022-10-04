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Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Beşiktaş'ın sezon başından İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli'ye dair Ada basınında önemli bir habere yer verildi. Sezon sonunda Beşiktaş'ın istemesi halinde satın alma opsiyonunun bulunduğu yıldız futbolcu için, Everton kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 13:48
Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Beşiktaş, sezon başında İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Siyah beyazlılar, yıldız oyuncuyu 1 seneliğine kiralamıştı.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

26 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmaya çıktı.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Dele Alli, 5 maçta 1 gol kaydetti.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

İngiltere'de gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Dele Alli ile ilgili çarpıcı bir haber basına yansıdı.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footballinsider'dan derlediği habere göre, yıldız futbolcuya kötü bir haber geldi.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Haberde Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli'nin, yeniden Everton'a dönmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

İngiliz orta sahanın, gelecek sezon yeniden Everton için oynamasının beklenmediği ifade edildi.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Dele Alli'nin, siyah beyazlılarda göstereceği performansa bağlı olarak satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Haberde ayrıca Dele Alli'nin, Everton ile 2024 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Bunun yanı sıra Everton'ın, Dele Alli'yi Beşiktaş'a kiralayarak Tottenham'a büyük bir ödeme yapmaktan kurtulduğu belirtildi.

Beşiktaşlı Dele Alli'ye kötü haber geldi! 'Dönüşü yok'

Dele Alli, geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ta başarılı bir performans sergileyerek yeniden İngiltere Milli Takım'ına dönme hedefinin olduğunu açıklamıştı.

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