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Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı! Flaş sözler

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, yaz transfer sezonunda genç futbolcu Elayis Tavşan'ı transfer etmek istemiş ancak başarılı olamamıştı. Tavşan, yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek için teklif yaptığını resmen itiraf ederken, bu teklife neden ret yanıtı verdiğini duyurdu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 14:02
Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan, Beşiktaş ve Hollanda Milli Takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Hollanda basınına konuşan Elayis Tavşan Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Tavşan, Türkiye'ye neden gelmediğine ilişkin soruya şu cevabı verdi;

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

"Burada her maçta oynuyorum.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Beşiktaş'ta her maçta oynayıp oynamayacağınızı bilemezsiniz.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Bu yüzden kulübümde kalmayı tercih ettim"

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Hedefinin dev Avrupa kulüpleri ve Hollanda Milli Takımı olduğunu da saklamayan Tavşan;

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

"Hedefim, ulaşılabilecek en üst seviyeye çıkmak, henüz oralarda değilim.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Manchester City gibi veya diğer üst düzey takımlarda oynamayı elbette çok isterim.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Aynı şekilde Hollanda Milli Takımı'na yükselme başarısını göstermek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Hocası Rogier Meijer'den önemli tavsiyeler aldığını ve kariyerine şekil vermeye çalıştığını belirten genç oyuncu;

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

"Antrenörüm bana her hafta daha iyi performans sergilemem konusunda motive ediyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Rakip kim olursa olsun benim bir sonraki maçta daha iyi performans sergilemem düşüncesine katılıyorum. Henüz yapcaklarım bitmedi" sözlerini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

21 yaşındaki Elayis Tavşan her iki kanadın yanı sıra forvet pozisyonunda da görev yapıyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi teklifi neden reddettiğini açıkladı!

Bu sezon 5 maçta 1 gol kaydeden Tavşan, U16'dan bu yana Hollanda'nın tüm genç yaş kategorilerinde Milli formayı giydi. Elayis Tavşan henüz A Milli Takım tercihini yapmadı.

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