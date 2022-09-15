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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ta bir süredir devam eden Ersin Destanoğlu krizi henüz çözüme kavuşmadı. Genç kaleci ile anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlı yönetim devre arası transfer dönemi için hazırlıklara şimdiden başladı. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 08:18 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 08:19
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Siyah-beyazlı takım böylece ligdeki ilk mağlubiyetini de aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Kara Kartal'da Başakşehir karşısında kaleyi 18 yaşındaki genç eldiven Emre Bilgin korudu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Valerien Ismael'in bu tercihinin, Ersin Destanoğlu ile sözleşme konusunda yaşanan anlaşmazlık kaynaklı olduğu bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Beşiktaş'ta kaleci krizi artarak devam ediyor...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Ersin'in sözleşme konusunda sıkıntı çıkartması, Emre'nin istenen performansa gelememesi, Mert'in sakatlığının belirsizliği yönetimi düşündürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Devre arasında yabancı kaleci transferi konuşulmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Yönetiminin Cordoba ve Fabri ayarında bir kaleci için arayışlara başladığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Profesyonel futbol kariyerine Bayrampaşa altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

2013 yılında Beşiktaş altyapısına geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

2018'de ise A takıma yükseldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 1.95 cm'lik boyuyla dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Şu ana kadar Beşiktaş kalesini 90 maçta koruyan genç eldiven, 30 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek Ersin'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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