BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetim harekete geçti! Yabancı kaleci...

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı takım böylece ligdeki ilk mağlubiyetini de aldı.
Kara Kartal'da Başakşehir karşısında kaleyi 18 yaşındaki genç eldiven Emre Bilgin korudu.
Valerien Ismael'in bu tercihinin, Ersin Destanoğlu ile sözleşme konusunda yaşanan anlaşmazlık kaynaklı olduğu bildirildi.
Beşiktaş'ta kaleci krizi artarak devam ediyor...
Ersin'in sözleşme konusunda sıkıntı çıkartması, Emre'nin istenen performansa gelememesi, Mert'in sakatlığının belirsizliği yönetimi düşündürüyor.
Devre arasında yabancı kaleci transferi konuşulmaya başlandı.
Yönetiminin Cordoba ve Fabri ayarında bir kaleci için arayışlara başladığı belirtiliyor.
ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?
1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bayrampaşa altyapısında başladı.
2013 yılında Beşiktaş altyapısına geçti.
2018'de ise A takıma yükseldi.
21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 1.95 cm'lik boyuyla dikkat çekiyor.
Şu ana kadar Beşiktaş kalesini 90 maçta koruyan genç eldiven, 30 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.
Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023 yılında bitecek Ersin'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...