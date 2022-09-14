Hakkın yalçın'dan Beşiktaş'ın yeni transferine flaş sözler! "Başakşehir maçında aciz kaldı"

Onlar da maçın sonunda kendilerine sorsun, "3 puanı niye kaybettik?" Cevabı ben vereyim; "sizde olanlar Başakşehir'de olmadığı için kaybettiniz ya da Başakşehir'de olanlar sizde olmadığı için." Not: Başakşehir'in de hakkını verelim, takımdaki pozitif enerjiyi ve mücadele gücünü her maçta arttıran Emre Belözoğlu'nun da.