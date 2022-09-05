Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne konuk olduğu maçın ardından siyah-beyazlı oyunculara saldıran Berkay Ö. isimli şahıs, adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 14:53
Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

Ankara'da, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, siyah-beyazlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. (20), adliyeye sevk edildi.

Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö., korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.


DİĞER
Sofiane Feghouli imzayı atıyor! Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra yeni adresi belli oldu…
Seda Güven'den doğum fotoğrafları! Ünlü arkadaşları gözyaşlarına boğuldu: "İkinci doğum kısa sürüyormuş, doğru ama bebek biraz iri gelince..."
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Beşiktaş olmadı Fırtına'ya önerildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Beşiktaş harekete geçti! Josef...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | 5 Eylül Kabine Toplantısı gündeminde ne var? Başkan Erdoğan'dan son dakika...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 5 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? G.Saray - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 15:20
Ergin Ataman: Hukuki itirazımızı yaptık Ergin Ataman: Hukuki itirazımızı yaptık 15:13
Furkan Korkmaz: Yaşananlar kabul edilemez Furkan Korkmaz: Yaşananlar kabul edilemez 15:11
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 15:11
Cimbom teklif yapmıştı! İşte yeni adresi Cimbom teklif yapmıştı! İşte yeni adresi 15:05
Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı! Adliyeye sevk edildi Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı! Adliyeye sevk edildi 14:52
Daha Eski
Beşiktaş olmadı Fırtına'ya önerildi! Beşiktaş olmadı Fırtına'ya önerildi! 14:44
Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak? 14:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! 14:32
G.Saray-Gaziantep FK maçının VAR'ı açıklandı G.Saray-Gaziantep FK maçının VAR'ı açıklandı 14:25
Duarte'den Belözoğlu, Jesus ve Trabzonspor itirafı! Duarte'den Belözoğlu, Jesus ve Trabzonspor itirafı! 14:19
F.Bahçe'den Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı F.Bahçe'den Ediz Bahtiyaroğlu paylaşımı 13:34