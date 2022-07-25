Şan Ökten anıldı

Beşiktaş eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki törene, yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki ile Şan Ökten'in ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
Beşiktaş eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki törene, yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki ile Şan Ökten'in ailesi ve sevenleri katıldı. Başkan Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.