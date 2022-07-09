Emrecan Uzunhan adım adım geliyor

Beşiktaş, İstanbulspor'un stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. İstanbulspor'un yeni talepleri ve ödeme planı nedeniyle uzayan görüşmeler tıkanma noktasına gelse de son temasların ardından tablo olumluya döndü.
Beşiktaş, İstanbulspor'un stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. İstanbulspor'un yeni talepleri ve ödeme planı nedeniyle uzayan görüşmeler tıkanma noktasına gelse de son temasların ardından tablo olumluya döndü. 21 yaşındaki stoper için 2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.