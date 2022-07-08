Haberler Beşiktaş Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde ayağını gazdan çekmiyor. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılar, 10 numara mevkisine takviye yapmak için harekete geçti. Bir süredir arayışlarını sürdüren Kara-Kartal, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'yi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Üst üste yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, şimdi de 10 numaralı bölge için harekete geçti.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Beşiktaşlı yöneticilerin Premier Lig'de West Ham United forması giyen Arjantinli oyuncusu Manuel Lanzini için harekete geçtiği bildirildi.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Lanzini için West Ham yönetiminden indirim talep edildi.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Takvim'in haberine göre; İngiliz kulübü indirime yanaşırsa yüz yüze görüşmeler yapılacak.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

29 yaşındaki Lanzini'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Ancak kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğu için daha uygun bir bedelle Beşiktaş'a katılma ihtimali bulunuyor.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

5 kez Arjantin Milli Takım forması da giyen Lanzini istikrarlı yapısı ile de dikkat çekiyor.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

ISMAEL ONAY VERDİ!
Teknik direktör Valerien Ismael'in onay verdiği Lanzini 10 numara dışında merkez orta sahada ve gerektiğinde orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Önceki yıllarda da Beşiktaş'ın gündemine gelen Arjantinli oyuncu için Valerien Ismael'in şartların zorlanmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Manuel Lanzini de West Ham United'daki 6 sezonun ardından yeni bir maceraya sıcak bakıyor.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

MANUEL LANZINI KİMDİR?

Manuel Lanzini, 15 Şubat 1993 tarihinde Arjantin'in Ituzaingo kentinde dünyaya geldi.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Arjantinli oyuncu, futbola River Plate altyapısında başladı.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

29 yaşındaki futbolcu, 2011 yılında Arjantin ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Kariyerinde Fluminense, ve Al Jazira formalarını da terleten Lanzini, 2016 yılında 12 milyon Euro karşılığında West Ham United'a transfer oldu.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Son 5 sezondur West Ham United forması giyen Manuel Lanzini, kariyeri boyunca 5 kez de Arjantin Milli Takımı için ter döktü.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Kariyerinde 352 maça çıkan yıldız futbolcu, 54 gol ve 56 asistlik bir performans sergiledi.

Transferde büyük bomba! Manuel Lanzini Beşiktaş'a

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Manuel Lanzini'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

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