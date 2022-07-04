Wout Weghorst kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Wout Weghorst kariyeri, golleri, Wout Weghorst'un oynadığı takımlar | BJK HABERLERİ

Almanya Bundesliga'daki Wolfsburg performansıyla öne çıkan Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst, adı Beşiktaş ile anılmaya başlayınca siyah beyazlı taraftarların yanı sıra sporseverlerin merak ettiği isimlerden oldu. Peki Weghorst kimdir? İşte yanıtı...

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Wout François Maria Weghorst (d. 7 Ağustos 1992, Borne), forvet pozisyonunda görev yapan Hollandalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Burnley'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

İlk yılları

Borne'de doğan Weghorst, yerel kulüplerde forma giydikten sonra Willem II'nin altyapısına dahil oldu. Ancak A takım ile forma giyemeden Emmen'e transfer oldu.

Emmen

Emmen ile ilk resmî maçına 10 Ağustos 2012'de Dordrecht karşısında çıkan Weghorst, ilk resmî golünü ise 21 Eylül'de Veendam'a karşı attı. Emmen ile geçirdiği iki yılda toplam 67 maça çıkan Weghorst, 21 gol attı.

Heracles Almelo

Weghorst, Heracles Almelo ile ilk maçına 9 Ağustos 2014'te AZ'ye karşı çıktı. İlk sezonunda kulübü küme düşme tehlikesi yaşadı fakat ikinci sezonunda 33 maçta 12 gol atarak takımının ligi 6.cı bitirmesinde büyük pay sahibi oldu.

Heracles Almelo ile toplam 73 maça çıkan Weghorst, 24 gol atmayı başardı.

AZ

Heracles Almelo ile başarılı bir sezon geçiren Weghorst, Temmuz 2016'da Eredivisie kulübü AZ'ye dört yıllığına transfer oldu. Takımıyla ilk sezonunda ligde 13 gol atan Weghorst, ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk'a karşı attı.

İkinci sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Weghorst, 27 gol atarak harika bir sezon geçirdi ve bu performansıyla Hollanda millî takımına çağrıldı.

Wolfsburg

26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzaladı.

Burnley

31 Ocak 2022'de İngiltere Premier League takımlarından Burnley'e transfer oldu.

Millî takım kariyeri

Weghorst, Hollanda U-21 takımıyla ilk ve tek maçına 14 Ekim 2014'te Portekiz U-21 takımına karşı çıktı ve 1 gol atmayı başardı.

Hollanda millî futbol takımıyla ilk maçına 23 Mart 2018'de İngiltere'ye karşı çıktı.