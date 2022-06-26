TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde sürdürülen çalışmalarda kadroya Roman Saiss ve Gedson Fernandes transfer edildi.
Forvet bölgesine de takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların listesinde birçok isim bulunuyor.
Beşiktaş, forvete yapılacak takviye konusunda Hollandalı yıldız Weghorst ile her konuda anlaşmasına rağmen, Avrupa basını siyah-beyazlıların farklı alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.
Siyah-beyazlıların, Trabzonspor'un da listesindeki Groningen'den Strand Larsen'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
22 yaşındaki futbolcuya farklı talipliler de çıktı.
UZATMA OPSİYONU VAR
Voetbal International'in haberine göre Larsen için; Beşiktaş ile birlikte Trabzonspor, Bologna ve Strasbourg da devreye girdi.
Hollanda ekibi, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi ve 1 sezon da uzatma opsiyonu bulunan Larsen'i kadroda düşünüyor.
Ancak cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay verilecek.
1.93 boyundaki forvetin bonservis bedeli 6 milyon euro civarında.
Norveçli yıldız, profesyonel kulüp kariyerinde 158 resmi maça çıktı.
Rakip fileleri 40 kez havalandırırken, 18 de asist yaptı.
Larsen, Groningen formasıyla toplam 26 gol atarken, Sarpsborg'da 9, Milan Primavera da 5 gol attı.
Genç forvet, geçen sezon 35 maçta 2526 dakika süre aldı ve takımına 17 gol 2 asistlik katkı yaptı.
Larsen daha önce ülkesinde Sarpsborg ekibinde oynamıştı.