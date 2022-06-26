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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor. Geride bıraktığımız sezonda forvet bölgesinde Batshuayi'den istediği performansı alamayan siyah-beyazlılarda gündeme genç bir forvet geldi. Kara Kartal'ın Norveçli Strand Larsen için girişimlere başladığı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Beşiktaş, forvete yapılacak takviye konusunda Hollandalı yıldız Weghorst ile her konuda anlaşmasına rağmen, Avrupa basını siyah-beyazlıların farklı alternatifler üzerinde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Golcü için birçok isimle temas kuran Beşiktaş, gözünü Hollanda'ya çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Siyah-beyazlıların, Trabzonspor'un da listesindeki Groningen'den Strand Larsen'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

22 yaşındaki futbolcuya farklı talipliler de çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

UZATMA OPSİYONU VAR

Voetbal International'in haberine göre Larsen için; Beşiktaş ile birlikte Trabzonspor, Bologna ve Strasbourg da devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Hollanda ekibi, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi ve 1 sezon da uzatma opsiyonu bulunan Larsen'i kadroda düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Ancak cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay verilecek.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

1.93 boyundaki forvetin bonservis bedeli 6 milyon euro civarında.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Norveçli yıldız, profesyonel kulüp kariyerinde 158 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Rakip fileleri 40 kez havalandırırken, 18 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Larsen, Groningen formasıyla toplam 26 gol atarken, Sarpsborg'da 9, Milan Primavera da 5 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Strand Larsen harekatı!

Genç forvet, geçen sezon 35 maçta 2526 dakika süre aldı ve takımına 17 gol 2 asistlik katkı yaptı.

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