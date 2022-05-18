B planı Buksa

ABD'de MLS takımlarından New England Revolution'da forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı oyuncunun, kulübü ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek. Opsiyon ise Avrupa'ya dönmek isteyen Buksa tarafından istenmiyor. Beşiktaş yönetimi de New England kulübüne Buksa için 3 milyon dolarlık bir teklif götürdü ve ABD tarafından "5 milyon dolar isteriz" yanıtını aldı. Pazarlıkları sürdüren Beşiktaş yönetimi uygun bir maliyete bu işi bitirmek isterken karşısına da önemli bir rakip çıktı: Sociedad... Alexander Sörloth için RB Leipzig'e 8 milyon euro öneren ve reddedilen İspanyollar rotalarını 1,93'lük Buksa'ya çevirmiş durumda.

BOYUNA RAĞMEN ÇOK HIZLI

1.93 boyunda, 25 yaşında ve sol ayaklı Buksa santrforun yanı sıra iki kanatta da görev yapabiliyor. Polonyalı oyuncu, uzun, ince fiziğine rağmen çok hızlı ve dengeli bir oyuncu olan Buksa kafa golleriyle de ön plana çıkıyor fakat, top saklama ve duvar olma özelliği de iyi.