Avcı gitti, milyonlar kazandık

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon lira tazminat ödenmesinin onanmasıyla ilgili Başkan Ahmet Çebi, "Abdullah Avcı konusunda kendimi hatalı görmüyorum, hatta başarılı buluyorum. İyi ki yapmışım, bir daha olsa bir daha yaparım. Hocaya ödenecek bu tazminatın üstüne kazanılmış milyonlarca lira para var. Hocanın tazminatının 20 katı!" yorumunu yaptı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon lira tazminat ödenmesinin onanmasıyla ilgili Başkan Ahmet Çebi, "Abdullah Avcı konusunda kendimi hatalı görmüyorum, hatta başarılı buluyorum. İyi ki yapmışım, bir daha olsa bir daha yaparım. Hocaya ödenecek bu tazminatın üstüne kazanılmış milyonlarca lira para var. Hocanın tazminatının 20 katı!" yorumunu yaptı.