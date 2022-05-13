Haberler Beşiktaş Avcı gitti, milyonlar kazandık

Avcı gitti, milyonlar kazandık

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon lira tazminat ödenmesinin onanmasıyla ilgili Başkan Ahmet Çebi, "Abdullah Avcı konusunda kendimi hatalı görmüyorum, hatta başarılı buluyorum. İyi ki yapmışım, bir daha olsa bir daha yaparım. Hocaya ödenecek bu tazminatın üstüne kazanılmış milyonlarca lira para var. Hocanın tazminatının 20 katı!" yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Avcı gitti, milyonlar kazandık
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon lira tazminat ödenmesinin onanmasıyla ilgili Başkan Ahmet Çebi, "Abdullah Avcı konusunda kendimi hatalı görmüyorum, hatta başarılı buluyorum. İyi ki yapmışım, bir daha olsa bir daha yaparım. Hocaya ödenecek bu tazminatın üstüne kazanılmış milyonlarca lira para var. Hocanın tazminatının 20 katı!" yorumunu yaptı.
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Ali Koç’tan Jorge Jesus’a hediye gibi transfer geliyor…
Şatafatlı yaşamı seven Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor
Görüşmeler başladı! Jordan Ayew Süper Lig devine
Transferde dev yarış! Menajeri İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde dev yarış! Menajeri İstanbul'a geldi
Görüşmeler başladı! Jordan Ayew Süper Lig devine
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkadir için dudak uçuklatan rakam! Abdülkadir için dudak uçuklatan rakam! 07:11
Anderson Talisca uçuyor Anderson Talisca uçuyor 06:29
Kasapoğlu tebrik etti Kasapoğlu tebrik etti 01:03
Şampiyon VakıfBank Şampiyon VakıfBank 01:02
Karacabey tura yakın: 2-0 Karacabey tura yakın: 2-0 00:59
Orduspor tek golle: 1-0 Orduspor tek golle: 1-0 00:57
Daha Eski
Ne Tarsus, ne Amed: 0-0 Ne Tarsus, ne Amed: 0-0 00:56
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 00:37
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 00:29
Salih Özcan'dan 3 büyüklere kötü haber! Salih Özcan'dan 3 büyüklere kötü haber! 00:30
Cimbom'dan kaleci bombası! Muslera'nın yerine... Cimbom'dan kaleci bombası! Muslera'nın yerine... 00:32
Fransız medyası açıkladı! Galatasaraylı yetenek Marsilya'da Fransız medyası açıkladı! Galatasaraylı yetenek Marsilya'da 00:32