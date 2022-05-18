Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Cenk Tosun...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısı düzenledi. Başkan Çebi, TFF'den kulübün transfer gündemine kadar birçok noktaya değinirken, milli futbolcu Cenk Tosun'la ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından önemli notlar:

"Özellikle 2019 Ekim ayında eski başkanın bırakma kararı ile Yaklaşık 8 bin oyun 5 bin küsürünü alarak Beşiktaş Başkanı oldum."

"Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı bir durum vardı. Kasaya bir kuruş girmiyordu, ödemeler 6 aydır yapılmamıştı. Kendimizi zor ve sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş yöneticisi olarak bulduk. Beşiktaş'ın marka değerini daha yukarı çıkarabilmek adına keşke daha fazla başkan adayı çıksaydı diyorum. Seçimde maalesef şu an ben dahil 2 aday var."

"BORCUN ARTMASI BAŞARIDIR"

"Bizim geldiğimiz tarihlerde aldığımız tespit raporlarında borç 3 milyar TL'ydi. Şu anda borcumuz 4.3 milyar TL. Tabii ki keyifsiz bir durum. Ancak geldiğimizden dönemden bu yana faiz ve kur farklarını koyduğunuzda 4.3 milyar kaçınılmaz bir durumdur. Bunun artmamasını başarı olarak görüyoruz. Bizim şu an gelirimiz 1.8 milyar, giderimiz de 1.8 milyar. Denk bütçeyi yarattık ancak faiz ve döviz kurlarından dolayı borç artmış görünüyor."

"AMATÖR SPORLARA ÖNEM VERİYORUZ"

"Tabii ki bizim için amatör sporların çok önemi var. Kadın futbol, hentbol... Geldiğimizde 10 milyon euro olan amatörlerin zararı bir sonraki sene 5'e, diğer yıl 2'ye indirilmiştir."

"KİMSENİN ALACAĞI YOK"

"Toplamda yaklaşık 500-600 milyonluk tasarruf, yaptığımız çalışmalar sonucu sağlanmıştır. Şu saatte hiç kimsenin Beşiktaş'tan alacağı söz konusu değildir. Özellikle çalışan emekçi kardeşlerimizin maaşlarını gününde ödemenin mutluluğunu onlarında yüzündeki gülümsemeden alıyoruz."

"Camiamın ve taraftarımın sosyal medyada yapılan algı çalışmalarına inanmadıklarını biliyorum. Kimsenin aklına bir şüphe düşmesin. Dönemimizde stadın iskanını biz çıkarttık, Akatlar ve Süleyman Seba Tesislerini yeniledik."

"GENÇLERE YÖNELECEĞİZ"

"Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır."

"Ljajic, Douglas, Lens gibi oyuncularla yapılan 3-5 milyon euroluk sözleşmeler bu borç yükünün temelidir. Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır."

"Pandemi nedeniyle 2 yılda kaybattiğimiz 1 Milyar TL gibi bir para var. Yayın gelirlerinde özellikle büyük kayıplarımız var. Pandemi olmamış olsaydı borcumuz 1 milyar TL daha aşağıda olacaktı."

"Bu stadın iskanı yoktu. Bu stadın iskanını almak da bize nasip oldu. Ayrıca Akatlar ve Süleyman Seba tesisleri yenilenmiştir. Geldiğimizde NO: 1903 Lokali borçlarımızdan ötürü Belediye tarafından alınmıştı. Gerekenleri yaptık, borçlarımızı ödedik ve tekrar kulübümüze kazandırdık lokali. Beşiktaşlılar çocukları ile gidip kahvaltılarına yapabilir."

Yeni sezon transfer bütçesi nasıl olacak? Yıldız golcü alınacak mı?

Ahmet Nur Çebi: "Uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak kolay, sizden sonrakiler çekiyor onun ceremesini. Amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Ancak kadromuzda 3-4 tane kaliteli oyuncu olmasını ve bunların gençlerimize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle forvet konusunda. Rıdvan, Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Ama nasıl fayda sağlarız bu önemli. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz hiçbir yere gitmeyecek.

TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Hakemlerle ilgili bağırdığınızda problemi çözebilseydiniz bugün halen bu problem olur muydu? Bir şeyin çözülebilmesi için gidip konuşacaksınız. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum. Bundan fazlası şova girer. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum, istifa edin. Hepsi taraflı.Sorun, hakemler. Bu hakemler gitsin, genç hakemler gelsin dedik.

Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Özellikle çiçek verenler ve bu operasyonu doğru bulmayanlar, her hakem hatasının ardından mağdur olduğunu söyleyenlerdir. TFF başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Kulübüme hizmet etmek istiyorum. Böyle bir düşüncem olsa Beşiktaş başkanlığı için aday olmazdım.

"ISMAEL'İN ARKASINDA DURMAYA KARARLIYIM"

Valerien Ismael hocamdan ben çok ümitliyim. Bugüne kadar kaçırdığı bir U19 maçı yok, her genç çocuğumuza nerde hata yaptığını anlatıyor. Valerien Ismael'in arkasında durmaya kararlıyım. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli... Hiçbirini ben göndermedim. Çalışmak istemeyenlerle yolları ayırdık.

"CENK BİZİM EVLADIMIZ AMA..."

Cenk Tosun bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda ciddi bir fark var. Sevmek ayrı, gerçekler ayrı. İster miyim, Beşiktaş'ın şartlarında evet. Vida'dan faydalandık ama bundan sonra ikiyse bir olacak. Dediğim gibi gençlerle devam edeceğiz. Tecrübeli bir santraforumuz olursa iyi olur.