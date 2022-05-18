BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Fransız çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer operasyonları da devam ediyor.
Bu arada siyah-beyazlı takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.
Kartal'da yeni sezonda takımda olması beklenmeyen isimlerin başında Hırvat stoper Domagoj Vida geliyor.
İşte tecrübeli oyuncuyla ilgili son yaşananlar...
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida artık siyah-beyazlılarda son günlerini geçiriyor.
Hırvat savunmacı 4.5 yıllık kariyerinin sonuna gelirken, kulüp çalışanlarına ve personeline veda etti.
Sabah'ta yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncu, takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet cep telefonu hediye etti.
Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.
33 yaşındaki Vida, Beşiktaş'a 2018'in Ocak ayında transfer olmuştu.
Hırvat futbolcu, kariyerine Osijek'te başladı.
Tecrübeli savunmacı, Leverkusen ve Dinamo Zagreb formaları da giydi.
Vida, Beşiktaş formasıyla çıktığı 164 karşılaşmada 16 gol atarken 1 de asist yaptı.
Hırvatistan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Vida, 97 kez terlettiği milli formayla 4 kez rakip ağları sarstı.
Deneyimli stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.