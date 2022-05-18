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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Gelecek sezon takımda olması beklenmeyen Domagoj Vida, veda hazırlıklarına başladı. Hırvat stoperden kulüp personeline de bir jest geldi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Fransız çalıştırıcının raporu doğrultusunda transfer operasyonları da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Bu arada siyah-beyazlı takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Kartal'da yeni sezonda takımda olması beklenmeyen isimlerin başında Hırvat stoper Domagoj Vida geliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

İşte tecrübeli oyuncuyla ilgili son yaşananlar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida artık siyah-beyazlılarda son günlerini geçiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Hırvat savunmacı 4.5 yıllık kariyerinin sonuna gelirken, kulüp çalışanlarına ve personeline veda etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Sabah'ta yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncu, takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet cep telefonu hediye etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

33 yaşındaki Vida, Beşiktaş'a 2018'in Ocak ayında transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Hırvat futbolcu, kariyerine Osijek'te başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Tecrübeli savunmacı, Leverkusen ve Dinamo Zagreb formaları da giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Vida, Beşiktaş formasıyla çıktığı 164 karşılaşmada 16 gol atarken 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Hırvatistan Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Vida, 97 kez terlettiği milli formayla 4 kez rakip ağları sarstı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'dan kulüp personeline büyük jest!

Deneyimli stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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