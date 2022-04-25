Haberler Beşiktaş ⚽BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı canlı izle

⚽BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta kapanış gününde Beşikraş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Son dönemde maçlardaki istikrarlı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa ise yeni bir seri yakalama peşinde. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 20:50
⚽BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE | BJK maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇININ 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Ouanes, Muleka

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 20.30'da Vodafone Park'ta başladı. Yasin Kol'un hakemliğinde oynanan maç, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

WELINTON GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Öte yandan sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek. Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü

DEVRE SONU UYARISI

Ismael ve ekibi, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamlerken futbolculara da aktarıldı. Paşa'nın ligin en formda ekiplerinden biri olduğuna dikkat çekip buna karşın ilk yarının sonlarında zaafiyet yaşandığı tespit edildi. 31 ve 45. dakikalar arasın ligin en çok gol yiyen 2. ekibi olan Paşa'nın bu bölümde 12 gol yediğine vurgu yapılıdı, ve 'son düdüğe kadar mücalede edin' denildi.

38. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.

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