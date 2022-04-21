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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta öncelik golcü! İşte aranan 5 özellik

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon hazırlıklarını hızlandıran Beşiktaş'ta öncelik golcü... Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren yönetim, Fransız hocanın adaylarda aradığı 5 şarta uygun isimlerin peşine düştü. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta öncelik golcü! İşte aranan 5 özellik

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında öncelik santrfor mevkiine verildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta öncelik golcü! İşte aranan 5 özellik

Demba Ba, Mario Gomez ve Vincent Aboubakar tarzında forvetlerin siyah-beyazlı forma ile her zaman başarılı olması, Valerien Ismael'in de bu tarz bir golcü istemesi Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kolları sıvamasına neden oldu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta öncelik golcü! İşte aranan 5 özellik

Batshuayi gibi 'fırsat' transferi yapmak istemeyen Kazancı ve Ismael ikilisi, eldeki tüm adayları detaylı bir şekilde incelerken; Fransız hoca ile scout ekibinin hazırladığı Kazancı'nın da ön görüşme yaptığı isimlerde aranılan 5 özellik şöyle:

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta öncelik golcü! İşte aranan 5 özellik

1- Bitiricilik, havadan ve yerden etkinlik.
2- Gerektiğinde kanatlarda da oynayabilme.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta öncelik golcü! İşte aranan 5 özellik

3- Ceza sahasında sürekli hareketlilik.
4- Takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlama.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta öncelik golcü! İşte aranan 5 özellik

5- Sırtı dönük oynama yeteceği ile takımı önde tutabilme.

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