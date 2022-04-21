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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:07
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchinng çalışmalarıyla başladı. Minyatür kale çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın (22 Nisan) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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