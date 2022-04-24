Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Can Bozdoğan kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.
Siyah-beyazlılarda son maçların değişilmez ismi olan Can Bozdoğan antrenmanda sakatlandı. Beşiktaş, genç futbolcunun Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İşte o açıklama:
Futbol A Takımımzıın 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir.
Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilen Can Bozdoğan, klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştır.
Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü