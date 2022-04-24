Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Can Bozdoğan kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Can Bozdoğan kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlılar, Can Bozdoğan'ın antrenmanda sakatlandığını ve maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 19:00
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Can Bozdoğan kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.

Siyah-beyazlılarda son maçların değişilmez ismi olan Can Bozdoğan antrenmanda sakatlandı. Beşiktaş, genç futbolcunun Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Futbol A Takımımzıın 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sol ayak bileğine darbe alan Can Bozdoğan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileği iç kısmında kontüzyona bağlı ezilme (crush) yaralanması tespit edilmiştir.

Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilen Can Bozdoğan, klinik şikayetlerinin sürmesi nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarılmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü

DİĞER
Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekmişti... Hadise'den hamilelik açıklaması geldi!
Mehmet Dinçerler ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti! Herkes merak ediyordu Hadise'den hamilelik açıklaması geldi: "Ailelerimiz üzülüyor"
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe ve istifa itirafı!
Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi bayrağını alan sokağa çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eski Beşiktaşlı golcüye hapis cezası şoku! İngiliz basını açıkladı
Kartal'ın yıldızı milli takımını seçti!
Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir?
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi bayrağını alan sokağa çıktı Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi bayrağını alan sokağa çıktı 18:45
Kocaelispor lige tutundu! Kocaelispor lige tutundu! 18:32
Chelsea üç puanı 90'da kaptı! Chelsea üç puanı 90'da kaptı! 18:05
Konyaspor Malatya'da hata yapmadı! Konyaspor Malatya'da hata yapmadı! 17:56
Başakşehir hata yapmadı! Başakşehir hata yapmadı! 17:53
Manchester Unite'da Eriksen sürprizi! Manchester Unite'da Eriksen sürprizi! 17:21
Daha Eski
Donnarumma'dan PSG çıkışı! "Birinci kaleci..." Donnarumma'dan PSG çıkışı! "Birinci kaleci..." 17:11
Altay - G.Saray maçı saat kaçta? Altay - G.Saray maçı saat kaçta? 17:07
Toprak Razgatlıoğlu Superpole yarışında 2. sıraya yükseldi Toprak Razgatlıoğlu Superpole yarışında 2. sıraya yükseldi 17:03
Bursaspor'dan potada 35 farkla galibiyet! Bursaspor'dan potada 35 farkla galibiyet! 16:59
Sakaryaspor TFF 1. Lig'de! Sakaryaspor TFF 1. Lig'de! 16:55
Zlatan İbrahimovic'e İtalya'dan büyük onur! En iyisi... Zlatan İbrahimovic'e İtalya'dan büyük onur! En iyisi... 16:55