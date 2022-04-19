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Beşiktaş'ta Jed Wallace sürprizi! Transferde geri sayıma geçildi

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak için dört koldan operasyonu sürdüren Beşiktaş, uzun zamandır peşinde olduğu Jed Wallace transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Hücumun her iki kanadında da forma giyebilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun siyah-beyazlılara imza atması için artık geri sayıma geçildi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 10:27
Beşiktaş'ta Jed Wallace sürprizi! Transferde geri sayıma geçildi

Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir sisteme geçiş yapan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'ta Jed Wallace sürprizi! Transferde geri sayıma geçildi

Sözleşmesi bitecek birçok isimle yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, nokta atışı takviyelerle iddialı bir takım kurmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta Jed Wallace sürprizi! Transferde geri sayıma geçildi

3-4-3 sisteminde hücumun her iki kanadında oynayabilen bir ismi transfer etmek isteyen, Kara-Kartal, aradığı futbolcuyu Ada'da buldu.

Beşiktaş'ta Jed Wallace sürprizi! Transferde geri sayıma geçildi

JED WALLACE SÜRPRİZİ!
Beşiktaş'ta yönetim, İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen Jed Wallace'ın peşine düştü.

Beşiktaş'ta Jed Wallace sürprizi! Transferde geri sayıma geçildi

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK!
Sağ ve sol kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitecek.

Beşiktaş'ta Jed Wallace sürprizi! Transferde geri sayıma geçildi

Bu sezon 36 lig maçında 6 gol ve 11 asistle oynayan futbolcuyu uzun süredir takip eden siyah-beyazlıların, transferde mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.

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