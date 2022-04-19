Beşiktaş'ta Jed Wallace sürprizi! Transferde geri sayıma geçildi

Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir sisteme geçiş yapan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir sisteme geçiş yapan Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Sözleşmesi bitecek birçok isimle yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, nokta atışı takviyelerle iddialı bir takım kurmayı hedefliyor.
3-4-3 sisteminde hücumun her iki kanadında oynayabilen bir ismi transfer etmek isteyen, Kara-Kartal, aradığı futbolcuyu Ada'da buldu.
JED WALLACE SÜRPRİZİ!
Beşiktaş'ta yönetim, İngiltere Championship ekibi Millwall'da forma giyen Jed Wallace'ın peşine düştü.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTECEK!
Sağ ve sol kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitecek.
Bu sezon 36 lig maçında 6 gol ve 11 asistle oynayan futbolcuyu uzun süredir takip eden siyah-beyazlıların, transferde mutlu sona çok yakın olduğu ifade edildi.