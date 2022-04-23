BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş 'ta gösterdiği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım 'a yükselme başarısı gösteren Ersin Destanoğlu 'nun transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa ekiplerinin yakın takibine giren 21 yaşındaki file bekçisinin yeni adresi ve bonservis bedeliyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.