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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Beşiktaş kalesini genç yaşta devralan Ersin Destanoğlu, sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. Birçok kulübün listesine giren 21 yaşındaki file bekçisinin yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basını Ersin Destanoğlu için Nice'in devreye girdiğini iddia etti ve bonservis bedeliyle ilgili rakam verdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 10:45
BURAK ŞENTÜRK
Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren Ersin Destanoğlu'nun transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Avrupa ekiplerinin yakın takibine giren 21 yaşındaki file bekçisinin yeni adresi ve bonservis bedeliyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

NICE ERSİN'İ İSTİYOR!
Fransız basınında yer alan haberde, Ligue 1 ekibi Nice'in yaz transfer döneminde Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO!
21 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Ligue 1 takımına katılabileceği öne sürüldü.

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli

Bu sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen genç eldiven kalesinde 29 gol gördü. 21 yaşındaki kaleci 10 maçta kalesini gole kapamayı başardı.

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