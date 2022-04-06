Haberler Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

Alman ekibinin scout'ı Rıdvan için olumlu rapor yazdı. Rapor sonrası Stuttgart yönetimi İstanbul'a gelmeye hazır. Sascha Koch, Rıdvan Yılmaz'ı izledi ve olumlu rapor verdi. Alman kulübü ile Beşiktaş arasında görüşme trafiği hızlanacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu.

Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

Alman kulübü Stuttgart, 20 yaşındaki genç sol bek için Siyah- Beyazlı yönetime 7.5 milyon Euro civarında bir teklif sunmuş Beşiktaş yönetimi ise Rıdvan Yılmaz için 10 milyon Euro talep etmişti.

Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

Takvim'in haberine göre Stuttgart scout'ı Sascha Koch, Rıdvan Yılmaz'ı izledi ve olumlu rapor verdi. Alman kulübü ile Beşiktaş arasında görüşme trafiği hızlanacak. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi.

Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

Bu arada Rıdvan Yılmaz için Fransa Ligi'nden de talip olduğu ve bu kulüplerin tekliflerinin de masada olduğu ancak en çok ilgilinin yine Stuttgart'tan olduğu da gelen haberler arasında.

Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

FİYAT YÜKSELECEK

Stuttgart'ın daha önce teklif ettiği 7.5 milyon Euro'nun üzerine çıkma ihtimalinin yükseldiği de ifade ediliyor. Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Rıdvan, bu sezon 28 resmi maçta görev yaptı.

Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

Rıdvan Yılmaz, bu maçların 21'ine 11'de başladı. Rıdvan'ın hücumcu bek görüntüsü Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor.

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