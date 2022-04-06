Rıdvan Yılmaz'a Almanya'dan teklif!

Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu.
Alman kulübü Stuttgart, 20 yaşındaki genç sol bek için Siyah- Beyazlı yönetime 7.5 milyon Euro civarında bir teklif sunmuş Beşiktaş yönetimi ise Rıdvan Yılmaz için 10 milyon Euro talep etmişti.
Takvim'in haberine göre Stuttgart scout'ı Sascha Koch, Rıdvan Yılmaz'ı izledi ve olumlu rapor verdi. Alman kulübü ile Beşiktaş arasında görüşme trafiği hızlanacak. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi.