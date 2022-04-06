Beşiktaş'tan Veljkovic ısrarı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Valerien İsmael ile yeni bir sistem içine giren siyah-beyazlılar, Fransız hocanın yeni sistemine göre transferler yapacak.

Valerien İsmael de 3-43 sistemine uygun olan oyuncuların kadrosuna katılmasını istiyor. İsmael'in stoper için istediği isimlerin başında ise Milos Veljkovic geliyor.