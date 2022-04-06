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Beşiktaş'tan Veljkovic ısrarı

Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Gözünü transfere çeviren siyah beyazlılar için İngiliz basını, Valerien İsmael’in stoper mevkiine istediği isimlerin başında Werder Bremen’de oynayan 26 yaşındaki Milos Veljkovic olduğunu yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Veljkovic ısrarı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Valerien İsmael ile yeni bir sistem içine giren siyah-beyazlılar, Fransız hocanın yeni sistemine göre transferler yapacak.

Beşiktaş'tan Veljkovic ısrarı

Valerien İsmael de 3-43 sistemine uygun olan oyuncuların kadrosuna katılmasını istiyor. İsmael'in stoper için istediği isimlerin başında ise Milos Veljkovic geliyor.

Beşiktaş'tan Veljkovic ısrarı

İngiliz basınında yer alan haberde İsmael'in bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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