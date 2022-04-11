Beşiktaş'tan Larin ve Batshuayi açıklamasıyla ilgili yalanlama geldi!

Beşiktaş Kulübü, Ceyhun Kazancı'nın transfere dair yaptığı iddia edilen röportajın, gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İşte o açıklama;

"Bir medya kuruluşunda, Futbol A Takımımızın sözleşmeli futbolcularıyla ilgili olarak Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı'nın ifade ettiği iddia edilen açıklamalar gerçekleri yansıtmamaktadır.



Yeni bir ivme yakaladığımız dönemde, Camiamızın bütünleşmesinden rahatsız olan malum çevreler unutmasın ki inançla sürdürdüğümüz ve Beşiktaş'ın ruhuna uygun yapılandırdığımız projenin engellenmesine, Genel Kurulumuz yaklaşırken malzeme yapılmasına, Beşiktaş sevgimizle ve inancımızla müsaade edilmeyecek, fitne üretim merkezlerine geçit verilmeyecektir.



Gerçekliği araştırılmadan yapılan bu haberlerin ve söz konusu haberler referans alınarak sosyal medyada Beşiktaş'ı yıpratmak amacıyla yazılan belli başlı yorumların futbol kamuoyu ve taraftarlarımız tarafından ciddiye alınmamasını rica ediyoruz.



Futbol A Takımımızla ilgili gerçeği yansıtmayan bu ve benzeri haberlerle oluşan algı karmaşasını ortadan kaldırmak, gelecek planlarımız hakkında da Camiamıza ve spor kamuoyuna daha kapsamlı bilgi verebilmek amacıyla Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Sayın Ceyhun Kazancı tarafından yarın (12 Nisan) saat 15.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlenecektir.



Saygılarımızla



Beşiktaş JK"