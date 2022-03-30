Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'in Daryl Dike raporu ortaya çıktı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'in Daryl Dike raporu ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, siyah-beyazlıların transfer lsitesinde yer alan Daryl Dike için yönetime raporunu sundu. 46 yaşındaki teknik adamın, ABD'li genç golcü için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 07:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'in Daryl Dike raporu ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın harekete geçme kararı aldığı bir başka adayı Daryl Dike konusunda teknik patron Valerien İsmael'in yönetime verdiği rapor ortaya çıktı. Fransız teknik adamın 'inanılmaz' olarak nitelendirdiği ABD'li forvet için "Dike genç ve gelişime çok açık bir oyuncu. Fiziksel gücü de yaşına göre çok yüksek. Dokuz numaralı pozisyondan ihtiyacımız olan her şeye sahip. Enerjisi var, defans oyuncularına meydan okuyor ve goller atıyor. Genç ama çok fazla tecrübesi var" dedi.

FİYATINI KATLADI
Dike bu sezonun büyük kısmını sakat olarak geçirse de 1 yıl içinde fiyatını çok yükseltti. ABD'li, 2021'in mart ayında 4 milyon euro olan piyasa değerini 2022 mart itibariyle 10 milyonun üstüne çıkardı.

DİĞER
48 yaşındaki Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! Songül Karlı'nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!
Şevval Şahin’le yaşadığı şiddetli aşkla bilinen Yiğit Marcus Aral kendini Will Smith'e benzetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor