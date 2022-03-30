Beşiktaşlı Josef de Souza'ya Vitor Pereira kancası!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Brezilya 'nın önde gelen ekiplerinden Corinthians 'ta devam eden ve sıkıntılı günler yaşayan Vitor Pereira, gözünü bir kez daha Josef de Souza'ya dikti.

Sabah'ın haberine göre; daha önce Çin'de görev alırken yine Sambacı'yı transfer etmek isteyen Pereira bunu gerçekleştirememişti. Şimdi ise Corinthians'ın sezon sonu 33 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak ne Josef'in ne de Beşiktaş'ın buna "Evet" deme ihtimali yok. Hatta Portekizli hocaya, "Boşuna gelmeyin, yanıtımız hayır" mesajı bile yollandı.