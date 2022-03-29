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Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Miralem Pjanic için sürpriz transfer gelişmesi! Inter ve Roma...

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu bilinen Miralem Pjanic ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan yıldız futbolcu için iki dev kulübün devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 15:00
Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Miralem Pjanic için sürpriz transfer gelişmesi! Inter ve Roma...

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve yeni sezon için Siyah beyazlıların yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Miralem Pjanic'in transferi adına İtalyan ekipleri Inter ile Roma'nın devreye girdikleri belirtildi.

Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Miralem Pjanic için sürpriz transfer gelişmesi! Inter ve Roma...

Barcelona'nın yeni sezon kadrosunda da düşünmediği ifade edilen Miralem Pjanic'in durumu merak ediliyor. Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pjanic'i yeni sezonda da kadroda tutmak isterken Süper Lig'den Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtiliyordu. Yıldız oyuncu için son iddialar ise daha önce önemli başarılara imza attığı İtalya'dan geldi.

Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Miralem Pjanic için sürpriz transfer gelişmesi! Inter ve Roma...

INTER, MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK

Inter Live'ın haberine göre İtalyan devi, Haziran sonunda sözleşmesi bitecek Samir Handanovic'in durumu için menajer Fali Ramadani ile bir görüşme gerçekleştirecek. Orta sahada Brozovic'e bir alternatif arayan Inter'in Miralem Pjanic hakkında da bilgi alacağı belirtilmekte.

Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Miralem Pjanic için sürpriz transfer gelişmesi! Inter ve Roma...

Özellikle Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta'nın Pjanic'i çok beğendiği ve yaz aylarında somut bir hamle gerçekleştirmeyi planladığı aktarılmakta.

Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Miralem Pjanic için sürpriz transfer gelişmesi! Inter ve Roma...

ROMA DA DEVREDE

FantaMaster, Roma'nın Miralem Pjanic için devreye girebileceğini aktardı. Mourinho'nun talep ettiği takviyeler doğrultusunda Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Pjanic'in gündeme gelebileceği ifade edilmekte.

Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Miralem Pjanic için sürpriz transfer gelişmesi! Inter ve Roma...

2008'de 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan Roma'ya transfer olan Pjanic, burada geçirdiği 5 sezonun ardından 32 milyon Euro'ya Juventus kadrosuna katılmıştı.

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