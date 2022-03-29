Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Miralem Pjanic için sürpriz transfer gelişmesi! Inter ve Roma...

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve yeni sezon için Siyah beyazlıların yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Miralem Pjanic'in transferi adına İtalyan ekipleri Inter ile Roma'nın devreye girdikleri belirtildi.

Barcelona'nın yeni sezon kadrosunda da düşünmediği ifade edilen Miralem Pjanic'in durumu merak ediliyor. Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pjanic'i yeni sezonda da kadroda tutmak isterken Süper Lig'den Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtiliyordu. Yıldız oyuncu için son iddialar ise daha önce önemli başarılara imza attığı İtalya'dan geldi.