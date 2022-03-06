BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Brezilya'nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Çin ekibi Jiangsu'dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlıların yolunu tutan Teixeira'nın Kartal ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
KARAVELİ'NİN TEK DERDİ GOL
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor karşısında çok iyi oynamalarına ve sayısız pozisyona girmesine rağmen bir türlü istediğini alamayan Beşiktaş'ta, takım izinli olsa da Önder Karaveli gece gündüz Başakşehir maçına hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı teknik adam hücum hattında daha fazla golle buluşmak için radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.
Batshuayi'nin gol atma konusunda sıkıntısı olsa da sürekli pozisyonlara girmesi nedeniyle bu oyuncu üzerinde ısrar eden Önder Karaveli'nin, Başakşehir maçında Güven Yalçın, Kenan Karaman, Alex ve Larin üzerinde durarak farklı bir hücum anlayışı geliştirmeye çalışacak.
Sezona iyi başlayamayan Rachid Ghezzal'in yükselen form durumunu da göz önünde bulundurarak, rakip ceza sahasında farklı oyun anlayışları üzerinde duran siyah-beyazlı teknik adamın bu bölgede bulunan herkesin sürekli hareket halinde olmasını isteyeceği öğrenildi.
Teixeira'ya son vuruşları iyi olması nedeniyle Medipol Başakşehir maçında özel görevler vermesi beklenen Önder Karaveli'nin Rıdvan Yılmaz'ı da hücuma yapacağı katkıları düşünerek ilk 11'de oynatması bekleniyor.