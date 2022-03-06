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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'a büyük beklentilerle transfer olan ancak şu ana kadar dikkat çekici bir performans sergileyemeyen Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı. Yıldız futbolcuyla ilgili girişimlerin sezon sonunda başlayacağı ileri sürüldü. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 09:42
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira'ya ülkesinden talip çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Milliyet'in haberine göre; Brezilya'nın Palmeiras kulübünün deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığı, önümüzdeki dönemde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Çin ekibi Jiangsu'dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlıların yolunu tutan Teixeira'nın Kartal ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

KARAVELİ'NİN TEK DERDİ GOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor karşısında çok iyi oynamalarına ve sayısız pozisyona girmesine rağmen bir türlü istediğini alamayan Beşiktaş'ta, takım izinli olsa da Önder Karaveli gece gündüz Başakşehir maçına hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Siyah-beyazlı teknik adam hücum hattında daha fazla golle buluşmak için radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Batshuayi'nin gol atma konusunda sıkıntısı olsa da sürekli pozisyonlara girmesi nedeniyle bu oyuncu üzerinde ısrar eden Önder Karaveli'nin, Başakşehir maçında Güven Yalçın, Kenan Karaman, Alex ve Larin üzerinde durarak farklı bir hücum anlayışı geliştirmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Sezona iyi başlayamayan Rachid Ghezzal'in yükselen form durumunu da göz önünde bulundurarak, rakip ceza sahasında farklı oyun anlayışları üzerinde duran siyah-beyazlı teknik adamın bu bölgede bulunan herkesin sürekli hareket halinde olmasını isteyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Alex Teixeira'ya sürpriz talip!

Teixeira'ya son vuruşları iyi olması nedeniyle Medipol Başakşehir maçında özel görevler vermesi beklenen Önder Karaveli'nin Rıdvan Yılmaz'ı da hücuma yapacağı katkıları düşünerek ilk 11'de oynatması bekleniyor.

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