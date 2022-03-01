📺Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı, çeyrek final karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de umutlarını kaybeden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı, 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak ve Vodafone Park'ta oynanacak.

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadele, A Spor'dan yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.

KAMP KADROSU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı.

Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

JOSEF AÇIKLAMASI

Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI TARİHLERİ!

2 Mart 2022 Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart 2022 Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük