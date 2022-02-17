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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu mücadele öncesinde çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:54
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleşen antrenman kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın ilk bölümünde salonda istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Sahada taktik çalışmayla devam eden idman, oynanan çift kale maç ile noktalandı.

Beşiktaş, yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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