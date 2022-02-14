BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş Can Bozdoğan'ı alacak mı? Transferde flaş gelişme! (BJK spor haberi)

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, ilk olarak iç transferi çözmek istiyor. Son durumu dair bilgi veren A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, "Son haftaları saymazsak Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödenecekti. Ancak yönetimden bazı isimlerle görüştüğümde bu bedelin fazla geldiğini söylediler. Gelecek hafta Ceyhun Kazancı, Almanya'ya gidecek ve Schalke yönetimi ile masaya oturacak. " ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri - BJK spor haberi