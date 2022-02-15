Beşiktaş'ta alkışlar Kerem Kalafat'a

Sakat olan Rosier'in yokluğunda sağ bekte görev yapan Kerem Kalafat, selefini aratmadı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de maça başlarken oldukça etkili bir performans sergiledi, üstelik Alex Teixeira'nın attığı golde asisti yapan isim oldu. Ceza sahasına müthiş bir orta keserek topu Alex'in kafasına gönderdi. Kerem, atakları verdiği destek ve savunmadaki kritik müdahaleleriyle de önemli işler yaptı. Kerem karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Uzun süre önde götürdüğümüz bir maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Elimizden gelen yaptık ama olmadı" diye konuştu.