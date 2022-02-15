Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta alkışlar Kerem Kalafat'a

Beşiktaş'ta alkışlar Kerem Kalafat'a

Sakat olan Rosier'in yokluğunda sağ bekte görev yapan Kerem Kalafat, selefini aratmadı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de maça başlarken oldukça etkili bir performans sergiledi, üstelik Alex Teixeira'nın attığı golde asisti yapan isim oldu. Ceza sahasına müthiş bir orta keserek topu Alex'in kafasına gönderdi. Kerem, atakları verdiği destek ve savunmadaki kritik müdahaleleriyle de önemli işler yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta alkışlar Kerem Kalafat'a

Sakat olan Rosier'in yokluğunda sağ bekte görev yapan Kerem Kalafat, selefini aratmadı. 20 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de maça başlarken oldukça etkili bir performans sergiledi, üstelik Alex Teixeira'nın attığı golde asisti yapan isim oldu. Ceza sahasına müthiş bir orta keserek topu Alex'in kafasına gönderdi. Kerem, atakları verdiği destek ve savunmadaki kritik müdahaleleriyle de önemli işler yaptı. Kerem karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Uzun süre önde götürdüğümüz bir maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Elimizden gelen yaptık ama olmadı" diye konuştu.

DİĞER
Bir dönemin yıldız mankeni Güzide Duran için zaman sanki durmuş gibi! Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!
Mustafa Sandal, Melis Şütşurup'un pozuna olay yaratan yorum! "Melis San.."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor