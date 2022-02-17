Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin test sonucu 3. kez pozitif

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDI

Beşiktaş Başkanı, koronavirüs pandemisinin başından itibaren üçüncü kez hastalığa yakalandı.