Haberler Başakşehir TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Süper Lig'de ara transfer döneminde yaptığı transferlerle gündeme damga vuran Başakşehir'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için de çalışmalarını şimdiden başlatan turuncu lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, gözüne Beşiktaş'ın yıldız oyuncusunu kestirdi. Siyah beyazlı oyuncu ile de anlaşma sağlandı. İşte tüm detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:35
TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Başakşehir'de ocak ayı ara transfer ve tescil döneminde kadroya önemli takviyeler yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Hatayspor'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde bulunan Emre Çolak takıma dahil edildi. Konyaspor'dan da Serdar Gürler, serbest kalma bedeli ödenerek transfer edildi. Benfica forması giyen Pizzi ve Aston Villa'da top koşturan Trezeguet de kiralık olarak kadroya katıldı.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Emre Belözoğlu'nun talebeleri arasındaki 4 isimle vedalaşıldı. Edin Visca, Trabzonspor'a transfer olurken 3 isim kiralık olarak başka takımların yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Emre Kaplan, gelecek sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı. Ahmed Kutucu geçici olarak Sandhausen'e gitti. Peter Zulj da Macar ekibi Fehervar'a kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Yeni sezon için de çalışmalarına şimdiden başlayan Başakşehir, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Emre Belözoğlu'nun Oğuzhan Özyakup hayali gerçek oluyor. Başakşehir, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile yeni sezon için anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu 8 Aralık 2021 tarihinde oyuncunun transferi için sezon sonunu işaret etmişti.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Oğuzhan Özyakup'un 10 yıllık Beşiktaş macerası sona eriyor. 2012-13 sezonunun başında Arsenal'den 500 bin euro karşılığında transfer edilen Oğuzhan Özyakup, yeni sezonda Başakşehir'in yolunu tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Akşam'ın haberine göre; turuncu-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun ısrarla istediği oyuncuyla anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Oğuzhan Özyakup ara transfer döneminde de Başakşehir'in gündemine gelmiş ancak Emre Belözoğlu transfer için sezon sonunu işaret etmişti.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Emre Belözoğlu konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Oğuzhan Özyakup çok değerli, önemli oyuncu. Milli Takım ve Beşiktaş'a çok ciddi hizmetleri oldu. Şu anda bir girişimimiz olmadı ama sezon bitince tabii ki bazı fırsatlar doğabilir. Kapıyı kapatıyormuş gibi konuşmak olmaz. Değerli, çalışmak isteyeceğim isimler arasında" cevabını vermişti.

TRANSFER HABERİ: Emre Belözoğlu'ndan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldızı kaptı

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplam 310 maça çıkan Oğuzhan Özyakup 35 gol, 62 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 1,6 milyon Euro.

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