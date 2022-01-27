Kartal 6 eksikle Antalya’ya gitti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirilecek. Kara Kartallar, 1 Şubat Salı gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena'da kamp yaparak değerlendirecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalya kampına 27 futbolcuyu dahil ederken; Josef de Souza, Mert Günok, Umut Meraş, Atiba, Larin ve N'Koudou, Antalya kampının kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlıların Antalya kampında hazırlık maçı yapmayı düşünmediği, kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma programı uygulayacağı ifade edildi.