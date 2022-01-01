Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılının çifte şampiyonluk kazanan Beşiktaş'ı yazacağını kaydetti. Kazanılan başarıları zafere inanmışların şampiyonluğu olarak nitelendiren Çebi şu ifadeleri kullandı: "Öyle bir şampiyonluk ki; pandemi koşulları nedeniyle taraftarımızdan yoksun, yine aynı koşullar nedeni ile sıkıştırılmış fikstürde zaman zaman iki günde bir maç yaptığımız bir şampiyonluk. Öyle bir şampiyonluk ki; spor kamuoyunun şans tanımadığı bir sezonda, başından beri bir an olsun inancımı yitirmediğim, bu inancı takımımıza aşıladığım ve takımımızın yanından ayrılmadığım bir şampiyonluk. Öyle bir şampiyonluk ki; ekonomik zorluklara rağmen 'Bırakmam Seni' diyen Beşiktaşlıların maddi manevi desteğiyle gelmiş, zafere inanmışların şampiyonluğu. 2021 yılının son günlerinde arkama yaslanıp bir yılı değerlendirme ve düşünme imkanı bulduğumda, milyonlarca Beşiktaşlıyı mutlu etmenin haklı gururunu yaşıyorum."

ŞOV YAPMAYACAĞIZ

Başkan Çebi, saha içinde mücadele ederken, saha dışında da Beşiktaş'ın hakkını savunmaya devam ettiklerini belirterek "Kameralar önünde bağırıp çağırarak, şov yaparak değil, ilgili kurum ve kuruluşlarla etik kurallar çerçevesinde hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Turkcell Süper Kupa'yı da kazanmayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.