BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'ın transfer planı ortaya çıktı! Ekuban ve Vida detayı...

Beşiktaş, gol kısırlığını Caleb Ekuban'ı kiralayarak çözmeyi hedeflerken Genoa'nın bonservis bedeli istemesi halinde başka isimlere yönelecek. Stoper mevkisinde Vida, Welinton, Montero, Necip ve Serdar ile 5 oyuncuya sahip olan Kartal'da savunmaya yönelik transfer ise bu isimlerden birisinin gitmesine bağlı.

Sabah'ın haberine göre; beş futbolcu arasında Domagoj Vida liste başında bulunuyor. Bu sezon gole sebebiyet veren hatalarıyla dikkat çeken Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncuyu devre arasında gönderip, mali yükünden kurtulmayı amaçlıyor. Taliplerinden, Vida'nın yarım sezonluk maaşının karşılanması ve cüzi miktarda bonservis bedeli istenecek.

15 MAÇTA 1 GOL

Trabzonspor'da geçirdiği başarılı dönemin ardından Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban, İtalya'da aradığını bulamadı. Tecrübeli futbolcu Serie A'da 15 maçta forma giyerken 1 gol attı.