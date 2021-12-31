Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. turda karşılaştığı renktaşı Altay'ı kupanın dışına itti: 1-0. Maça hızlı başlayan Kara Kartallar, ev sahibi olmanın da avantajıyla pozisyonlar buldu ancak sonuç alamadı. Özellikle ilk yarıda Batshuayi önemli bir fırsattan yararlanamadı ve ilk 45 dakika başladığı gibi sona erdi. İkinci devre ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta Atiba sahneye çıktı.

MORAL DEPOLADI

Kanadalı futbolcu 61'de attığı golle durumu 1-0 yaptı. Beşiktaş sonrasında yine baskılı oyununu sürdürdü ama skor değişmedi. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş böylece bu yıl da son 16 turuna yükseldi. Siyah beyazlı takım, 2021 yılını galibiyetle kapatıren 5 Ocak'ta Antalyaspor ile oynayacağı Süper Kupa finali öncesi de moral depolamış oldu.

4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Beşiktaş, ligdeki Konyaspor maçına göre 4 farklı isimle sahada yer aldı. Rıdvan Yılmaz, Pjanic, Larin yedek soyundu. Vida kadroda yer almadı. Teknik patron Önder Karaveli; Rosier, Serdar Saatçı, Güven Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı sahaya sürdü.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı maça taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken karşılaşmayı beş bine yakın taraftar izledi. Bunda İstanbul'daki soğuk havanın etkisi büyük oldu.

TARAFTAR SEVENİ SEVER

Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli, "İlk yarı pozisyon bulmakta zorlandık ama golden sonra rahatladık" dedi. Karaveli taraftarın kendisini çağırıp destek vermesi için de "Beşiktaş taraftarı vazgeçmeyenleri hep sever, ayrıca taraftar kendilerini sevenleri de sever" diye konuştu.