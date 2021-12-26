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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Beşiktaş Kulübü’nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu’nda gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görev olduğu 2020 yılı, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 15:18 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 15:31
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Beşiktaş Kulübünde 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.

Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 7 kişi ibra etmezken, mali yönden 12 kişi bu yönde oy kullandı.

İbra oylamasının ardından kısa bir konuşma yapan Çebi, "Bu saate kadar beklediniz hakkınızı helal edin. İbra etmeyen arkadaşların düşüncelerini de dikkate alacağım. Onları bekliyorum. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

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