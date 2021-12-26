Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert sözler! "Korkun nedir?"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Çebi, eski başkan Fikret Orman'a ise sert sözlerle yüklendi.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bayağı yorgunum, 2-3 gündür uykusuzum. Enerji veriyorsunuz, teşekkürler. Burada bulunan herkes, Beşiktaş'a hizmet etmek için 2 gündür buradalar. Eleştiren de eleştirmeyen de hepsi bizim dostumuz, kardeşimizdir. Vardır bir sebebi, kaale almak lazım.

Hürser Tekinoktay seçimi kazanınca beni tebrik etmedi. Tipimizi beğenmediğini söyledi. Yazıyor, çiziyor. Dün yoktun, bugün de yoksun. Hadi dün Fikret Orman'ı savunmak için gelmedin. Bugün bu 2 arkadaşın vardı gelseydin. Ben 2 Covid geçiricem o evden yazacak!

Raporu açıklamadık diye ibra etmeyeceklerdi, açıkladık başka bir şey buluyorlar! Aker Çıtak'ı 3 kez kulübe davet ettim Fulya davasını anlatmak için gelmedi. Çünkü burada malzeme yapacak. Ben burada olmayabilirim ama sizler buna izin vermeyeceksiniz.

"ÇIKAN RAPOR BEŞİKTAŞ İÇİN DÖNÜM NOKTASIDIR"

KPMG raporu niye geç çıkmış! İspat için pandemiyi mi ortadan kaldıracaksınız! Çünkü niyet başka. Çıkan rapor Beşiktaş için bir mali-idari dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Yanlış bir şey yapmadık. Biz bu raporu söz verdik, bu işin dönüşü yok!

Ben eski yönetimde Futbol A.Ş'de görevli değildim. Daha sonra futbolun başına geçmem istendi. Daha sonra da inşaat, çatı bitti. Dön baba 'kurtar bizi' dendi ve döndük. Beşiktaş Başkanı emir verince yapacaksınız. Biz böyle gördük.

Eski başkan zamanında tek imza vardı. Biz bunları görmedik. Ben sadece 3 futbolcunun satışına onay verdim. Cenk Tosun, Atınç Nukan ve Ersan Adem Gülüm... Bunun dışında ben Şenol Güneş'le beraber takımı ayakta tutmaya çalıştım.

"SENDEN HELALLİK İSTEMİYORUM"

Bana helallik vermeyecekmiş. Kardeşim ben senden helallik istemiyorum. Millet, 'Fikret Orman paralar nerede?' derken raporu ortaya koydum. Korkun nedir? Bu sizin için bir şans. Al, kendini savun. Kötü mü yaptık? Haklıysan, sana şans tanıdık. Buyur hallet.

Çok şükür dün 'Paralar nerede? diye biz sorduk' dediler. Ben kimseyi bağırtmadım. Kumpasçı değilim. Şafak Mahmutyazıcıoğlu '2 milyon TL'yi benimle ortak olan hukukçuların hakları için alındı' diyor. Dağılmış ama biz dağıtmadık. Gitsin toplasın kendini.

Şafak Beyi mahkemeye verdiğim bir çatı faturası vardı. Burada söyledi 'Ben bunların olmadığını çok iyi biliyorum. Canı yansın da benim ne çektiğimi anlasın diye söyledim' diyerek itiraf etti.

Fikret Bey'e de mesajım var. Helallik alacaksam ben senden alacağım. Ancak Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra. Bana neler yaptığını anlatacağım!

Müthiş icra kurulumuz vardı. Fazlamız var, 2 adamı işten çıkar. İşten çıkardığımız adamlar, arka kapıdan işe alınırdı. Sonra biz işten çıkaran, Fikret Orman da işe alan oluyordu.

3 senedir 1 tane teklif gelmedi futbol takımındakilere. Satmak istemediğimiz gençler hariç. Sergen hoca bizim çocuğumuz, kupaları getirdi. Onunla gurur duyduk. Şimdi Önder hocamız var, inşallah o da çok başarılı olacak.