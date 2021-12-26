Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert cevap!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, Genel Kurul'da kürsüye çıkarak Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalara sert bir dille cevap verdi. Çebi, "Bana hakkını helal etmeyecekmiş? Senden helallik isteyen mi oldu? Bana teşekkür etmen lazım. İnsanlar sana 'Paralar nerede' diyordu, resmi bir çalışma çıkarttık ortaya. Al, hakkını savun işte! Fikret Kardeş, senle helalleşeceğiz ama Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra. Bana neler yaptığını anlatamıyorum şimdi sanki bu yaşananlardan dolayı anlatıyor diyecekler diye. Ne zaman başkanlık biter o gün hesaplaşacağız." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)