Haberler Beşiktaş SON DAKİKA! Beşiktaş'tan flaş açıklama: 2009-2019 yılları arasındaki bilanço kayıtları ve 102 milyon euro...

SON DAKİKA! Beşiktaş'tan flaş açıklama: 2009-2019 yılları arasındaki bilanço kayıtları ve 102 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden, 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu'nda toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 21:21 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 21:26
SON DAKİKA! Beşiktaş'tan flaş açıklama: 2009-2019 yılları arasındaki bilanço kayıtları ve 102 milyon euro...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden, 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu'nda toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan ve 2009-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayan Özel Kapsamlı İnceleme Raporu 23.12.2021 tarihinde Kulübümüze teslim edilmiştir. Anılan raporda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Bağlı Ortaklıkları için toplamda 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiği görülmüştür (Gelir-Gider kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından evrak-kayıt tarihlerinde açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak, Bilanço kayıtlarında yer alan tutarlar; TCMB tarafından 20.10.2019'da açıklanmış olan EUR alış kuru dikkate alınarak, belirli bir dönem içinde oluşan tutarlar ise; ilgili döneme ilişkin TCMB tarafından açıklanmış olan EUR alış kurları dikkate alınarak hesaplanmıştır).

DİĞER
Son dakika...Fenerbahçe'de kongre kararı mı alınacak? Aziz Yıldırım'ın o sözlerini hatırlattı
Vahşetin adresi Şanlıurfa Eyyübiye! Cinnet getiren kişi eşine defalarca kez ateş etti son kurşunu kafasına sıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor