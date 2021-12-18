Beşiktaş'ı Andreas Skov Olsen'den kötü haber!

Sergen Yalçın'ın ardından yeni teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i transfer listesine ekledi.
Sergen Yalçın'ın ardından yeni teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i transfer listesine ekledi.
Bir yandan teknik direktör diğer yandan da Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Danimarkalı oyuncu Andreas Skov Olsen'i listesine aldı.
BOLOGLA MUTSUZ
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
RANGERS İMZALAMAK İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu için en ciddi kulübün Rangers olduğu iddia edildi.
Haberde; İskoçya temsilcisinin 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalamak istediği yazıldı.
BU SEZON Kİ PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Andreas Skov Olsen, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 asist kaydetti.