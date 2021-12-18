Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ı Andreas Skov Olsen'den kötü haber!

BeşiktaşAndreas Skov Olsen'den kötü haber!

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Andreas Skov Olsen olmuştu. İngiliz basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk - DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:15
Beşiktaş'ı Andreas Skov Olsen'den kötü haber!

Sergen Yalçın'ın ardından yeni teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i transfer listesine ekledi.

Beşiktaş'ı Andreas Skov Olsen'den kötü haber!

Bir yandan teknik direktör diğer yandan da Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Danimarkalı oyuncu Andreas Skov Olsen'i listesine aldı.

Beşiktaş'ı Andreas Skov Olsen'den kötü haber!

BOLOGLA MUTSUZ

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Bologna'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ı Andreas Skov Olsen'den kötü haber!

RANGERS İMZALAMAK İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız futbolcu için en ciddi kulübün Rangers olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ı Andreas Skov Olsen'den kötü haber!

Haberde; İskoçya temsilcisinin 21 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalamak istediği yazıldı.

Beşiktaş'ı Andreas Skov Olsen'den kötü haber!

BU SEZON Kİ PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Andreas Skov Olsen, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 asist kaydetti.

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