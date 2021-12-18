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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pinheiro'da son dakika! Şaşırtan açıklama geldi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran'ın Pinheiro açıklamasının ardından Portekizli teknik adamdan sürpriz bir çıkış geldi. 45 yaşındaki çalıştırıcı Famalicao maçı sonrası verdiği demeçte, "Konu kapandı, ben buradayım" dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Tuğçe Erginkoç - Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 07:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pinheiro'da son dakika! Şaşırtan açıklama geldi

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılardan yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pinheiro'da son dakika! Şaşırtan açıklama geldi

Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran dün yaptığı açıklamada, Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu ancak bu açıklama sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pinheiro'da son dakika! Şaşırtan açıklama geldi

Portekiz Süper Ligi'nde Famalicao'yu ağırlayan ve 2-2 berabere kalan Estoril'de teknik direktör Pinheiro maç sonu yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pinheiro'da son dakika! Şaşırtan açıklama geldi

45 yaşındaki teknik adam, "Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum sanırım Estoril yarın bir açıklama yayınlayacak. Konu kapandı, ben buradayım. Taraftara mesaj mı? Onlara hiçbir mesajım yok. Dediğim gibi konu kapandı ve daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pinheiro'da son dakika! Şaşırtan açıklama geldi

Pinheiro'nun bu sözlerinin ardından, genç çalıştırıcının İstanbul'a gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

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