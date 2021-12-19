Beşiktaş'ta Skov Olsen operasyonu!

Beşiktaş'ta transfer listesine yeni bir isim daha eklendi. Kara Kartal, Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların son olarak Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i transfer listesine eklediği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberde, Danimarkalı futbolcunun taliplerinin attığı iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Hertha Berlin, Real Sociedad ve Rangers'ın da yıldız isme talip olduğu fakat 21 yaşındaki genç yıldızın Beşiktaş'ı sıcak baktığı iddia edildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Olsen, bu sezon forma giydiği 15 maçta 1 asist kaydetti. Danimarka Milli Takım'ın da formasını giyen Olsen, çıktığı 15 maçta 6 gol ve 5 asist ile oynadı.