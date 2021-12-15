Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Şenol Güneş ve Bruno Pinheiro...

Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları arasındaki "1 numara olabilme" yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, öncelikli olarak masaya yatırılan ve temasa geçilen hoca adayları arasında ilk sıranın kimlere verileceğini belirledi. Buna göre yerlilerde Şenol Güneş, yabancılarda ise Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın hoca adayları arasında birinci sırayı paylaşan isimler oldu. Şimdi gözler hafta boyunca yapılacak olan ikili görüşmelerin ardından verilecek karara çevrilmiş durumda.





DERBİ SONRASI YÜZ YÜZE



Önceki gün Trabzon'dan İstanbul'a gelen ve havalimanında "Beşiktaş'tan beri arayan olmadı" diyen Şenol Güneş için, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı "Şenol Güneş ismi de toplantımızda geçti" diyerek bir teklif olacağının sinyalini vermişti. Daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan Güneş ile F.Bahçe derbisi sonrasında yüz yüze bir görüşme yapılması ve bu görüşmenin ardından maddi konularda anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki hafta içerisinde resmi imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyor.



