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Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Şenol Güneş ve Bruno Pinheiro...

Süper Lig'in 15. haftasında alınan Kasımpaşa beraberliği ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan Dortmund mağlubiyetinin üzerine Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı Beşiktaş'ta 1 numara yerli ve yabancı hoca adayları belli oldu. Siyah-beyazlılar yerli teknik direktör adayları arasında Şenol Güneş'i listenin en başına yazdı. Yabancı isimlerde Bruno Pinheiro ilk sırada. Son sözü ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi söyleyecek...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Şenol Güneş ve Bruno Pinheiro...

Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları arasındaki "1 numara olabilme" yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, öncelikli olarak masaya yatırılan ve temasa geçilen hoca adayları arasında ilk sıranın kimlere verileceğini belirledi. Buna göre yerlilerde Şenol Güneş, yabancılarda ise Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın hoca adayları arasında birinci sırayı paylaşan isimler oldu. Şimdi gözler hafta boyunca yapılacak olan ikili görüşmelerin ardından verilecek karara çevrilmiş durumda.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Şenol Güneş ve Bruno Pinheiro...

DERBİ SONRASI YÜZ YÜZE

Önceki gün Trabzon'dan İstanbul'a gelen ve havalimanında "Beşiktaş'tan beri arayan olmadı" diyen Şenol Güneş için, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı "Şenol Güneş ismi de toplantımızda geçti" diyerek bir teklif olacağının sinyalini vermişti. Daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan Güneş ile F.Bahçe derbisi sonrasında yüz yüze bir görüşme yapılması ve bu görüşmenin ardından maddi konularda anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki hafta içerisinde resmi imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Şenol Güneş ve Bruno Pinheiro...

ESTORIL'İ BIRAKABİLİR

Şenol Güneş ile yapılacak görüşme ile eş zamanlı olarak Pinheiro'yla da farklı bir ekibin temasa geçerek bir araya geleceği öğrenildi. Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'in teknik direktörü Pinheiro'nun yabancı adaylar arasında açık ara önde olduğu belirtilirken, Pinheiro'nun mevcut takımı Estoril ile olan sözleşmesini feshetmesi beklenirken ardından Beşiktaş'a imza atacağı iddia edildi. Beşiktaş yönetimi Güneş ve Pinheiro'yla bire bir yapılacak görüşmelerin ardından nihai kararını taraftarlarla paylaşacak.

Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Şenol Güneş ve Bruno Pinheiro...

SLAVEN BILIC'TEN VAZGEÇİLMEDİ

Yönetim, Bilic'le de temaslarını sürdürüyor. Şu anda BJ Guoan'ın teknik direktörlüğünü yapan ve 1 senelik daha sözleşmesi olan 53 yaşındaki Hırvat hoca, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a gelmek istediğini iletti. Bu arada Hernan Crespo ve Eduardo Berizzo, Beşiktaş'a gelmeye hazır. Arjantinlilerin, Avrupa'da başarılı olmaları dikkat çekerken; Jesse Marsch, Diego Martinez ve Di Francesco ile de görüşmeler yapılacak.

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