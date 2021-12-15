Beşiktaş'ta teknik direktör adayları 2'ye düştü! Şenol Güneş ve Bruno Pinheiro...

Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları arasındaki "1 numara olabilme" yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, öncelikli olarak masaya yatırılan ve temasa geçilen hoca adayları arasında ilk sıranın kimlere verileceğini belirledi. Buna göre yerlilerde Şenol Güneş, yabancılarda ise Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın hoca adayları arasında birinci sırayı paylaşan isimler oldu. Şimdi gözler hafta boyunca yapılacak olan ikili görüşmelerin ardından verilecek karara çevrilmiş durumda.
Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları arasındaki "1 numara olabilme" yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, öncelikli olarak masaya yatırılan ve temasa geçilen hoca adayları arasında ilk sıranın kimlere verileceğini belirledi. Buna göre yerlilerde Şenol Güneş, yabancılarda ise Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın hoca adayları arasında birinci sırayı paylaşan isimler oldu. Şimdi gözler hafta boyunca yapılacak olan ikili görüşmelerin ardından verilecek karara çevrilmiş durumda.
DERBİ SONRASI YÜZ YÜZE
Önceki gün Trabzon'dan İstanbul'a gelen ve havalimanında "Beşiktaş'tan beri arayan olmadı" diyen Şenol Güneş için, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı "Şenol Güneş ismi de toplantımızda geçti" diyerek bir teklif olacağının sinyalini vermişti. Daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan Güneş ile F.Bahçe derbisi sonrasında yüz yüze bir görüşme yapılması ve bu görüşmenin ardından maddi konularda anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki hafta içerisinde resmi imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyor.
ESTORIL'İ BIRAKABİLİR
Şenol Güneş ile yapılacak görüşme ile eş zamanlı olarak Pinheiro'yla da farklı bir ekibin temasa geçerek bir araya geleceği öğrenildi. Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'in teknik direktörü Pinheiro'nun yabancı adaylar arasında açık ara önde olduğu belirtilirken, Pinheiro'nun mevcut takımı Estoril ile olan sözleşmesini feshetmesi beklenirken ardından Beşiktaş'a imza atacağı iddia edildi. Beşiktaş yönetimi Güneş ve Pinheiro'yla bire bir yapılacak görüşmelerin ardından nihai kararını taraftarlarla paylaşacak.